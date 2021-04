FIDEO: Publyk lit him graach teste foar optreden Ellen ten Damme

By de yngong fan De Harmonie rint eltsenien mei de telefoan yn de hân. Besikers moatte by binnenkomst in negative testútslach sjen litte op in spesjale app. Dêr wie sa no en dan wat ûndúdlikheid oer, in learpunt yn dizze proef, sa lit de organisaasje witte.

Minksen krije de test-útslach fia de mail mei hjirby in spesjale koade. Dizze koade moat dêrnei wer ynfierd wurde yn in spesjale app: de CoronaCheck-app. En hjir stiet dan in barkoade yn dy't De Harmonie skanne kin.

"Ik ha it derfoar oer"

Besikers moatte der dus wat foar oer hawwe om by it optreden fan Ellen ten Damme wêze te kinnen. "De tariedings hawwe al mei al langer duorre as it hiele optreden sels", sa lit in besiker witte. "Mar it wie prachtich, ik ha it der graach foar oer."

Mar as dit yn de takomst eltse kear moat as je earne hinne wolle, dan sjocht net eltsenien dat sitten. "It is wol in soad gedoch, ik soe dan wol minder faak gean."

"Dit is mijn wereld"

Ek foar sjongeres Ellen ten Damme wie it in bysûndere jûn. Se hat mear as in heal jier net mear live op it poadium stien. "Ik vind het heel leuk om weer met de band muziek te maken voor publiek. Dit is mijn wereld, mijn beroep. Het is heel gek dat je dit heel lang niet hebt mogen uitoefenen."