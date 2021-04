Net alle skoallen wiis mei selstests: "Dit is panykfuotbal"

It kabinet wol dat ûnderwiispersoaniel yn it basis-, fuortset en spesjaal ûnderwiis twa kear yn de wike preventyf in selstest dwaan kin. De útkomst fan sa'n test giet in stik flugger as bygelyks by in PCR-test, dy't de GGD docht. Dêrtroch nimt de betrouberens wat ôf. Krekt dêroer hat Nije Gaast grutte twivels.

"Wy binne gjin spesjalisten. Wat foar doel hat in test dy't in juf of master sels dwaan kin as dy dêrnei as noch nei de GGD moat", freget Tulner har ôf. "As in wurknimmer fan ús klachten hat of twifelet oft er klachten hat, dan bliuwt er thús."