Etysk hacker oer iepenbiere kamera's: "Kijkt zo de kamer van een 6-jarige in"

De hacker, dy't anonym bliuwe wol om't net eltsenien der wiis mei wêze sil dat se it probleem oankaartet, fynt it wichtich om oan de bel te lûken. Neffens har hawwe ferskate minsken al ynlogd op de kamera en sels de kamera betsjinne om it bêd fan it famke better yn byld te krijen. "Toen ik zag dat je zo die slaapkamer in kon kijken schrok ik echt. En zeker toen de camera een andere kant op was gericht, maar middenin de nacht iemand hem toch weer op het bed richtte."

Standert wachtwurd

Fia in webside kinne je hûnderten kamera's troch hiel Nederlân besjen en yn guon gefallen ek bestjoere. Ek yn Fryslân kinne je mei de site by ferskillende minsken yn 'e hûs, tún of stâl sjen. "Mensen kopen een goedkope camera en wijzigen dan vervolgens niet het standaard wachtwoord, waarna iedereen er dus zomaar bij kan."

Ynboude kamera

It giet op de webside ûnder oare om losse befeiligingskamera's, mar ek om kamera's dy't yn apparaten ynboud binne. "Zo zitten er in veel 3D-printers camera's om bij te houden hoe ver een project is. Maar die camera is ook gekoppeld aan het internet en dus kunnen ook anderen de camera gebruiken. En zo kun je bij veel mensen zo het kantoor in kijken."