NDC mediagroep skrast 100 banen, klap foar Friesch Dagblad en advertinsjeôfdieling

Neffens algemien direkteur Koos Boot fan de NDC mediagroep wurdt der ferlies draaid op de advertinsjeôfdieling en by it FD. Sa kostet it binnenheljen fan lytse advertinsjes mear as dat se opbringe. Ek op oare ôfdielingen wurde der minsken ûntslein. De LC, en ek it Dagblad van het Noorden, binne wol winstjaand neffens Boot.

Mei it skrassen fan de banen feroaret ek de wurkwize fan de redaksjes. Der sil mear ynset wurde op online en fideo.

Ferline wike waard bekend dat de NDC ophâlde wol mei de hûs-oan-hûsblêden. Der soe by it bedriuw gjin perspektyf mear wêze foar de tsientallen wyk- en nijsblêden dy't yn it Noarden fan Nederlân ferspraat wurde.