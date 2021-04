Mear as 2.700 Fryske coronabekeuringen: tsjek hjir dyn gemeente

De plysje dielde yn Ljouwert de measte boeten út foar it oertrêdzjen fan de jûnsklok: 732. Yn dyselde gemeente binne ôfrûne jier 155 minsken op 'e bon slingere foar it net hâlden oan de needferoardering. De rest fan de boeten wie foar it net hâlden fan oardel meter ôfstân, groepsfoarming, it skeinen fan it alkoholferbod en it net dragen fan in mûlkapke yn it persoaneferfier.

Yn Súdwest-Fryslân binne sûnt maart foarich jier 319 boeten útdield. 240 minsken krigen in boete om't se nei it yngean fan de jûnsklok op strjitte wiene. De plysje dielde yn dy gemeente 44 boeten út foar it skeinen fan de needferoardering, 28 foar it net hâlden fan oardel meter ôfstân en 7 fanwegen groepsfoarming.

Minste boeten op Skiermûntseach

De trije boeten op Skiermûntseach, de gemeente mei de minste boeten, wiene allegear foar it skeinen fan de jûnsklok.

Besjoch dizze kaart foar in folslein oersjoch fan it oantal en it soart boeten dat ôfrûne jier útdield is yn Fryslân.