'Fryske projektemasine' moat mear subsydzje út Brussel helje

"It jild leit klear"

De Rouwe wiist derop dat der yn Europa de kommende jierren 'miljarden' klearlizze foar beliedsdoelen as de Green Deal, CO2-reduksje en sirkulêre ekonomy. Hy hat hjir ek al kontakt oer hân mei Diederik Samsom, de rjochterhân fan Eurokommissaris Frans Timmermans. "Dat jild leit klear, mar - en dat is it grutte knyppunt - je moatte wol projekten skriuwe."

De Fryske projektemasine wol dit de kommende jierren struktureel oanpakke troch bedriuwen en organisaasjes dy't dêr belang by hawwe konsekwint foar te ljochtsjen oer nije subsdyzje-oproppen dy't der oankomme, mei dêrby it oanbod om te helpen by it fersoargjen fan de oanfraach.

De Rouwe tinkt dat Fryslân folle mear oanfragen dwaan kin op it mêd fan sirkulêre ekonomy. "Dat is in kâns foar Fryslân. As we de ambysje op papier sette, oanfreegje en lobbye, dan komt it jild fansels wol. It jild leit op de planke. It iennichste dat wy dwaan moatte, is oanfreegje."