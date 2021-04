Mear stjergefallen yn it Frysk ferkear, nettsjinsteande corona

Corona-effekt

Yn hast alle provinsjes is it tal ferkearsdeaden yn 2020 leger as it jier dêrfoar, útsein yn ús provinsje, Seelân en Grinslân. In 'corona-effekt' is yn it lanlik trochsneed wol goed werom te sjen. Benammen mei de earste wiken fan de lockdowns wie it flink rêstiger op de Nederlânske diken.

Just yn dy moannen, maart en desimber, is yn de lanlike sifers goed te sjen dat der minder minsken ferstoarn binne dan yn deselde moannen yn it jier dêrfoar. Ek it lanlike jiertotaal gie dus omleech: fan 661 nei 610.