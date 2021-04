Kolleezje kiest foar Zalen Schaaf-plan: opwurdearring Speelmanskwartier

Zalen Schaaf moat op termyn ferkocht wurde oan in inisjatyfnimmer, dêrfoar hie de gemeente in priisfraach útskreaun. Der diene fjouwer ynskriuwingen mei oan de priisfraach, wêrfan't der trije foldiene oan de rânebetingsten. In seleksjekommisje hat de plannen beoardiele en in sjueryrapport opsteld. De ynskriuwers mochten in online presintaasje oan riedsleden en omwenners jaan. Alle ynskriuwers hawwe in keapfoarstel yntsjinne mei in eigen ynfalshoeke.

It plan fan Ontwikkelingsmaatschappij Turfmarkt B.V. krige de heechste beoardieling. As der gjin beswier makke wurdt, wurdt dat plan definityf fêststeld troch de ried. Dêrnei kin de keaper de plannen fierder útwurkje en in fergunning oanfreegje.

Dit hâldt it plan yn

Yn it plan binne wenten oan de strjitkant opnaam, mar ek in grien binnengebiet as mienskiplike tún. Ek is der each foar de monumintale wearde, âlde eleminten wurde werombrocht. It sealekompleks moat multyfunsjoneler wurde om de eksploitaasje te ferbreedzjen. De seal wurdt yn oanpaste foarm mei betelbere ateliers of wurkromten brûkt foar lytse ûndernimmers. De middenseal bliuwt multyfunksjoneel ynsetber. De haadyngong bliuwt foyer.