Demisjonêr premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge fan Folkssûnens jouwe tiisdeitejûn wer in parsekonferinsje oer it coronafirus. Nei alle gedachten makket it demisjonêre kabinet gjin grutte ferrommingen fan maatregels bekend, útsein dat de bûtenskoalske opfang wol wer iepen mei. De parsekonferinsje set útein om 19.00 oere en is hjirûnder live te folgjen.