GGD alle dagen troch wanhopige minsken frege nei faksin, mar helpe kin net

Ljouwerter húsdokters teloarsteld

De húsdokters fan de 23 Ljouwerter praktiken fine it spitich dat der sa'n soad diskusje is oer AstraZeneca. Se brochten it faksin tiisdei nei it WTC dêr't sy woansdei begjinne te prikken. Dêr meie sy trije prikstrjitten brûke fan de GGD om't it net mooglik is om safolle minsken yn de eigen praktiken te prikken.

De húsdokters hawwe 6.000 Ljouwerters tusken de 60 en 65 jier binne oproppen foar in prik fan AstraZeneca: neffens húsdokter Kees Iest is it fertroud. "Het is veilig voor onze doelgroep. De nadelen van de bijwerkingen wegen niet op tegen de voordelen dat je beschermd wordt tegen corona."