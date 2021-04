Sietze Feenstra in Nieuw-Zeeland wil heel graag terug naar Fryslân als er ijs ligt

Sietze Feenstra woont sinds 31 jaar in Nieuw-Zeeland. Hij is getrouwd met een meisje dat in Deventer de hogere landbouwschool bezocht. Ze moest stage lopen in het buitenland en kwam toen naar Nieuw-Zeeland waar ze is gebleven. Samen hebben ze twee kinderen van 18 en 14 jaar.

Feenstra kwam begin jaren negentig naar Nieuw-Zeeland om boer te worden. "Vader en moeder in Fryslân hadden geen land", dus dan maar naar het buitenland toe. "Het land bij jullie is ook zo verrekte duur", zegt Sietze, verwijzend naar de situatie in Fryslân. Enkele jaren geleden is hij gestopt als boer en nu zit hij in de koeieninseminatie en de hoornverwijdering bij kalveren.

Wat Sietze het meeste mist, is zijn familie en het schaatsen. Daarvoor zou hij graag nog eens terug willen komen. "Maar je vliegt niet zo gemakkelijk even heen en weer." Als hij al eens teruggaat, is dat als het in Fryslân zomer is en er geen ijs ligt.

Nu met de corona is het toch al niet gemakkelijk om te reizen en om Nieuw-Zeeland binnen te komen. De grenzen zijn gesloten voor mensen die er niet beslist hoeven te zijn. Sietze: "Je kunt hier niet heen gaan met vakantie." Er is nagenoeg geen corona in het land. "Ik geloof dat ze onlangs weer een geval in Auckland hebben ontdekt." Als mensen wel binnenkomen, moeten ze veertien dagen in quarantaine in een hotel. Daar concentreren de weinige coronagevallen zich dan ook. De laatste tijd zijn het vooral mensen uit India, zegt Sietze. "Laatst waren er acht coronagevallen. Zeven van hen kwamen uit India."