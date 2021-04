Kûgel troch de tsjerke: Gerry Hamstra wurdt technysk-manager by Ajax

It nijs hong al in tiid yn de loft, mar de kûgel is no echt troch de tsjerke. Gerry Hamstra wurdt technysk-manager by Ajax, sa meldt de Amsterdamske fuotbalklup op harren eigen website. Earder wie in protte gedoch oer de oerstap fan Hamstra, dy't foar ûnrêst soargje soe. Hamstra wurke fiif jier lang yn in soartgelikense funksje by SC Hearrenfean en tekenet ta 2024 yn de haadstêd.