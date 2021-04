Harns hat de kommende moannen twa slûsdoarren minder

Der moat in pear kear in flinke hammer oan te pas komme om de boel los te krijen, mar mei in in lytse trije kertier fertraging is de earste slûsdoar dan dochs los. It gefaarte fan sa'n 40.000 kilo wurdt foarsichtich troch in kraan in pear meter de hichte yn takele en dêrnei op in ponton lein. Dat ponton bringt de slûsdoarren nei Burgum, dêr't se strield en skildere wurde.

De Sas is in kearslûs. Dy is bedoeld om by stoarm, wannear't der bygelyks ekstreme wetterstannen binne, it wetter tsjin te hâlden. By heech wetter gean de doarren ticht, en dan is Harns beskerme tsjin it wetter. Projektlieder Ido Boonstra leit út: "Se binne twa oan twa útfierd, dûbeld dus. Dat is foar de feilichheid. As der in stel stikken is, hast noch in oar stel doarren."