Stichting 1940-1945 Friesland lit betinkingsrút meitsje foar Blokhúspoarte Ljouwert

De stichting hat ek al gjin kantoar mear mei meiwurker, der is no noch inkeld noch it bestjoer. Der is noch wol jild en dat wurdt no brûkt om it oantinken oan de Twadde Wrâldoarloch libben te hâlden. Minsken dy't dêrfoar wat opsette wolle, kinne in oanfraach yntsjinje. Sa is de stichting Friesland 1940-1945 bygelyks fêste jildsjitter fan it Befrijingsfestival en krije dokumintêres oer de Twadde Wrâldoarloch op Omrop Fryslân ek in bydrage.

De ûntbleating fan it betinkingsrút yn de eardere finzenis De Blokhúspoarte yn Ljouwert is op 6 maaie. Yn de Twadde Wrâldoarloch waarden dêr fersetsstriders befrijd. De offisjele hanneling wurdt dien troch kommissaris fan de Kening Brok en boargemaster Buma fan Ljouwert. Fanwege corona mei dêr gjin publyk by wêze. Dêrom sil de plechtichheid streekrjocht te sjen wêze op Omrop Fryslân. It begjint om 16:15 oere.