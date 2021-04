Ynsidint mei Cristiano Ronaldo kostet grinsrjochter Mario Diks EK fuotbal

It ynsidint hat foar Diks allinnich dus wol in ferfelend sturtsje krigen. Hy giet hjirtroch net nei it EK, wylst dat wol yn de line fan de ferwachtings lei. It wie allinne noch wachtsjen op de definitive bekendmakking fan fuotbalbûn UEFA. "Dit is voor mij een zeer, zeer grote teleurstelling zo vlak voor het EK", fertelt Diks. "Op woensdag 31 maart heb ik van Makkelie te horen gekregen dat hij met een andere assistent verder wil, omdat het vertrouwen in onze samenwerking weg is."

Tegearre mei Hessel Steegstra fan Snits is Diks ien fan de fêste assistinten fan Makkelie. Se hawwe de lêste jierren al ferskate ynternasjonale wedstriden yn goeie banen laat, lykas de finale fan de Europa League yn 2020 en de heale finale fan it WK foar klupteams begjin dit jier. Diks: "Ik had echt gehoopt op meer steun, begrip en vertrouwen na de succesvolle samenwerking de afgelopen jaren."