Dokkumer wil vliegtuig aan TU Delft schenken voor bouw waterstofvliegtuig

Jellema kwam op het idee toen hij met een kerosinevliegtuig onderweg was dat vlak na de start door de bliksem werd getroffen. Dan is de procedure dat het vliegtuig meteen terug moet naar de luchthaven. Met een volle tank terugkomen kan niet en dus moesten ze een rondje over de Noordzee vliegen om kerosine te lozen. "Toen rezen de haren me ten berge. Dit was veel te gek. Dat moet toch anders kunnen, dacht ik." Later hoorde hij dat de TU Delft een vliegtuigje zocht en dus was "één plus één drie".

Het zal wel een jaar of drie duren voordat het eerste vliegtuig met mensen aan boord op vloeibare waterstof de lucht in kan, zegt Jellema. "En dan vanaf Drachten. Waterstof is een van de meest efficiënte elementen en energiedragers die we kunnen gebruiken. Het zou fantastisch zijn dat wij de eerste aanzet kunnen in de toepassing daarvan."