Dokkumer wol fleantúch oan TU Delft jaan foar bou wetterstoffleantúch

Jellema kaam op it idee doe't er mei in kerozinefleantúch ûnderweis wie dat troch de wjerljocht rekke waard. It wie flak nei de start en dan is de proseduere dat it fleantúch fuortendaliks werom moat nei de luchthaven. Mei in folle tank lânje kin net en dus moasten se in rûntsje oer de Noardsee fleane op kerozine te loazen. "Doe giene de hierren my rjocht oerein stean. Dit wie fierste mâl. Dat moat dochs oars kinne, tocht ik." Letter hearde er dat de TU Delft in fleantúchje socht en doe wie "ien plus ien trije".

It sil wol in jier of trije duorje foardat it earste bemanne fleantúch op floeibere wetterstof de loft yn kin, ferwachtet Jellema. "En dan fanôf Drachten. Wetterstof is ien fan de meast effisjinte eleminten en enerzjydragers dy't we brûke kinne. It soe fantastysk wêze dat wy de earste oanset jaan kinne om dat ta te passen."