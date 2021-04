Test mei Ellen ten Damme yn De Harmonie: "Gjin skoft, wol in drankje"

Yn de seal is in soart arena-opstelling makke, wat yntimiteit en gesellichheid jout, fertelt Frédéric Tonnon fan De Harmonie. Sa'n bytsje besikers kin finansjeel net út, mar dêr giet it no ek net om, neffens Tonnon.

It is in evenement om te sjen hoe't de teäters wer feilich iepen kinne yn coronatiid. Der is gjin skoft yn de foarstelling, mar de besikers kinne yn 't foar wol in drankje krije. Se wurde dêrnei nei harren plak brocht. Besikers moatte yn it foar in coronatest dien hawwe en ek sjen litte dat dy negatyf is.