Op it stuit 78 coronapasjinten yn Fryske sikehûzen

It AZNN updatet de sikehûssifers twa kear yn 'e wike. Ofrûne freed leine der noch 84 coronapasjinten yn de Fryske sikehûzen, wêrfan 26 op in IC-bêd. In wike lyn wiene dat der 74, wêrfan 23 op in intensive care-bêd.

Yn Grinslân lizze der tiisdei 74 coronapasjinten yn it sikehûs, wêrfan 31 op in IC-bêd. Yn Drinte binne dat der 39, wêrfan 14 op in IC-bêd.