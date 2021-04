Nij boek oer deiflinters yn Fryslân: in ferhaal fan winners en ferliezers

It is in boek fan likernôch 200 siden wurden, wêryn't de perioade 2010-2020 mei de perioade 1990-2000 ferlike wurdt. "Der binne hiel grutte ferskillen", seit foarsitter Sinnema. "Dat hiene wy ek al ferwachte doe't wy begûnen." It boek is in ferfolch op in útjefte út 2000. Yn de nije edysje wurdt de ferliking lein mei de eardere útjefte, sadat de ferskillen goed dúdlik wurde.

Kaartsjes

Alle deiflintersoarten yn Fryslân wurde besprutsen. Dêrfoar is de provinsje ferdield yn sa'n 4.000 hokjes fan in fjouwerkante kilometer, om te sjen hokker flinters dêr foarkomme. "As earne in flinter foarkomt, komt der in stip yn dat hokje te stean. Dêr hawwe wy kaartsjes fan makke en ast de kaartsjes fan dy ferskillende perioaden neist elkoar sjochst yn ús boek, dan sjochst by in hiel soad soarten ferskillen."

Sinnema: "Guon soarten hawwe it better dien, lykas de koninginnenpage (swellesturtflinter, red.) of de grote weerschijnvlinder (grutte wjerskynflinter)." Troch it opwaarmjen fan it klimaat, skoot harren leefgebiet wat nei it noarden ta, om't dêr bettere leefomstannichheden binne.