'Poes in de mand'-kampanje útwreide mei stipe fan provinsje

It BFVW begûn yn april foarich jier mei in kampanje, yn gearwurking mei natuerorganisaasjes, agraryske kollektiven en de provinsje Fryslân. Mei filmkes rôpen se kattebesitters op om de katten yn it greidefûgelseizoen - oant en mei juny - nachts binnen te hâlden. Doel is dat minder greidefûgelpykjes it slachtoffer wurde fan jeiende katten.

Age de Jong fan it bûn sei foarich jier nei ôfrin fan de kampanje al dat dy effekt hân hie. Dat befêstiget foarsitter Frans Kloosterman fan it BFVW. "We hawwe in grut berik. In soad minsken kenne de kampanje", seit er. "En as je in grut berik hawwe, dan lústerje minsken ek."

Bewustwurding

It effekt fan de kampanje is lykwols dreech te mjitten yn sifers en Kloosterman kin net sizze oft kattebaaskes massaal gehoar jûn hawwe oan de oprop. "Dat kinne we hiel lestich mjitte."

It bûn is dit jier úteinset mei in ûndersyk op basis fan DNA om te efterheljen fan hokfoar fûgel in nêst ôfkomstich is. Oan de hân dêrfan kinne de effekten dúdliker yn byld brocht wurde. "It doel fan dizze kampanje is no earst bewustwurding."