Ramadan set útein, mar troch de jûnsklok moatte gebeden thús

It wichtichste gebed mei de Ramadan is it lêste gebed, dy't nei 22.00 oere jûns meastentiids yn de Moskee hâlden wurdt. Dan hat eltsenien thús mei de húshâlding iten en wol men byinoar komme. Mar troch de jûnsklok komt dat lêste gebed te let en moat dat thús dien wurde.

Der thús wat moais fan meitsje

Dat is spitich, mar gjin ramp, fertelt Slimane Elhilmi. Hy is foarsitter fan de Marrokaanske mienskip op It Hearrenfean en giet sels altyd nei de El Fath-Moskee. "It iennichste gemis is dat je net mei syn allen it gebed ferrjochtsje kinne. Mar dat kin ek gewoan thús, mei je frou of bern. Dat is like goed as yn de Moskee, it is net minder."

Dochs mist ek Elhilmi de Moskee wol yn dizze tiid: "Ik doch it leaver hjir yn de Moskee. Ik haw betrouwen yn myn Imam, dat hy it goede oan ús sjen lit. Wy folgje him. Mar we meitsje der thús wat moais fan mei myn eigen húshâlding!"