"Oerheden moatte stipe ynlûke foar stroomkabel Skiermûntseach"

Dy oprop dogge Natuurmonumenten, de Waadferiening en de Natuur en Milieufederatie Groningen yn in brief oan de lokale en regionale oerheden, dêr't ek de provinsje en in grut ferskaat oan Fryske gemeenten ûnder falle.

Iepen brief

Neffens de natuerorganisaasjes is de skea oan de natuer te grut en net goed te kompensearjen mei hokfoar maatregel dan ek. De wurkgroep Lepelaars wiist bygelyks op it grutte belang fan de natuer dêr foar de leppelbekken. Ek is der gjin draachflak foar by de befolking.

Underwilens hawwe Vogelbescherming Nederland, It Fryske Gea en noch in oantal organisaasjes harren no ek yn in iepen brief útsprutsen tsjin de plannen.

Eemshaven

De regionale en lokale oerheden advisearren it Ryk earder in trasee foar de kabel oan de eastkant fan it Waad nei Eemshaven. Doe't dy opsje fuortfoel, binne sy akkoart gien mei in kabel ûnder Skiermûntseach troch. Mar dan wol mei in oantal betinksten. No't dúdliker wurdt dat dêrtroch hiel bysûndere, net oantaaste natuer derfan te lijen hat en it draachflak ûntbrekt, soe dat advys ynlutsen wurde moate.