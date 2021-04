Omjouwingsfûns Wynpark Fryslân offisjeel úteinset: ynvestearje yn regio

Der wurdt noch drok boud oan it wynpark, de bedoeling is dat fan july ôf de 89 wynturbinen enerzjy leverje kinne. In part fan de opbringsten moat dus útjûn wurde oan it ferbetterjen, ferduorsumjen, fernijen en ferbinen fan de Iselmarkust yn Súdwest-Fryslân.

Foarsitter fan de stichting is Siem Jansen fan Ljouwert. In advysrie beoardielet de yntsjinne foarstellen en bestiet út ferskate doarpsbelangen. Ek It Fryske Gea en it Watersportverbond hawwe in sit.