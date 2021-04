CU Achtkarspelen wol sinneparken mei Oeigoerske grûnstoffen útslute

De Oerigoerske minderheid soe ûnder dwang grûnstoffen winne moatte dy't troch de Sineeske sinnepanielfabriken brûkt wurde. Neffens it ûndersyk soe sa'n 80 persint fan de Nederlânske sinnepanielen út Sina wei komme, mar in krekt byld fan de komôf fan de grûnstoffen is der net.

De fraksje fan de ChristenUnie wol witte oft der yn de gemeente sinneprojekten realisearre binne mei grûnstoffen út dy regio. Neffens de partij soe it ûnakseptabel wêze as Achtkarspelen dizze 'moderne slavernij' fasilitearret. De fraksje wol yn elts gefal dat der yn de takomst goed nei sjoen wurdt, om it oanlizzen fan 'foute zonnepanelen' út te sluten.