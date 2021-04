FIDEO: "Ineens begonnen ze in te breken", it ferhaal fan Stephan

Stephan hat yn it ferline belutsen west by in ynbraak. Dêrnei kaam hy yn in trajekt fan de jongereinreklassearring. Yn de fiifde ôflevering fan it programma Fan binnenút praat programmamakker Miranda Werkman dêr mei Stephan oer. Hy fertelt oer hoe't dit foar him wie, en sjocht mei Miranda werom op wat der yn de tuskentiid feroare is.