Ruurd Wiersmahûs Burdaard wurdt opknapt, te begjinnen mei skilderwurk bûtenom

Van Tuinen hopet dat it museum der ynkoarten wer op en top by stiet, sa't it yn orizjinele steat ek wie. "Dat dit no bart, is gjin tafal. Nei alle gedachten mei it museum aanst noch net iepen en dus kinne de skilders no ûnbehindere harren wurk dwaan." De stichting draait op frijwilligers. Se krije in behoarlike bydrage fan de gemeente Noardeast-Fryslân. Se hawwe it it ôfrûne jier sunichoan dien mei it jild om de opknapkosten betelje te kinnen.