Frysk muzykûnderwiis moat ympuls krije mei subsydzje en skoalprogramma

In soad partners, lykas skoallen, keunstsintra, oplieders en politisy, hawwe tasein it programma Us liet mei in ferhaal mooglik te meitsjen.

'Meispelen'

"Wy kinne hjirmei in moai stimulearringsprogramma optuge, no kinne wy iets mienskipliks organisearje," seit Thijs Oud fan Keunstwurk. "It is in ympuls foar de muzyklessen, mar ek in jiertema mei meartaligens: Us liet mei in ferhaal. En wy wolle graach dat eltsenien optreden giet, dat skoallen hearre litte wat de bern kinne. En dat moat barre yn 2022 mei de saneamde Meispelen. Eins soene de Meispelen ferline jier al, mar dat moasten wy útstelle."

It muzykûnderwiis kin de stipe hurd brûke, seit Oud. "De lêste jierren hawwe wy wol wat klappen hân mei it muzykûnderwiis nei skoaltiid. Ek de muzykskoallen en -ferieningen hawwe it dreech. Dan is it moai dat je it ûnderwiis stypje kinne op de skoallen sels."