Bysûnder wenhofke Skoatterwâld: senioaren nimme heft yn eigen hannen

De foarm fan it hofke is bysûnder: in ovaal, dy't ek nochris oan it wetter komt te lizzen. De foarm is ûntstien troch de foarm fan de kavel. "Het ovale geeft beslotenheid aan de binnenkant, maar ook openheid aan de buitenkant. Dit is precies een hofje naar ons model," seit Horsten.

Sels de kar meitsje

De wenten foar âlderein hawwe wol oare sakwn nedich. "Het grote verschil is dat het allemaal gelijkvloers is. En in onze situatie ook rolstoelvriendelijk." Dat it midden tusken de oare wenten komt, is allinne mar moai. "Je ziet hier de kinderen spelen, dat vinden we prettig. We willen graag verbinding in de wijk, mensen kunnen ook bij ons koffie komen drinken."

Fansels, yn in gewoan appartemint wenje kin ek gewoan. Mar net eltsenien wol dat, seit Oosterman. "Vaak is er voor senioren geen keus. Maar wij willen graag contact met buiten behouden en hier komen ook een gemeenschappelijke tuin en ruimte om vereenzaming van senioren tegen te gaan. Zo kunnen we een beetje op elkaar letten. We proberen ook om zo ecologisch mogelijk te bouwen, met een grondwarmtepomp bijvoorbeeld."

Der binne yntusken seis fan de wenten ferkocht. "We hopen dat we in mei kunnen beginnen met bouwen en dat het in negen maanden bouwtijd gerealiseerd kan zijn."