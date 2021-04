Dennis Visser ferliest plak yn nasjonale shorttrackseleksje

It is foar Visser in grutte tebeksetter, mar de Lemster wol der net al te folle oer kwyt. Hy sil noch mei it KNSB om tafel om sa dochs in oplossing te finen om troch te kinnen. Wol lit Visser witte dat er der bot fan baalt dat er net opnaam is yn de seleksje. Visser belibbe grutte suksessen op de efterfolging. Sa waard er op de relay yn 2016 en 2018 Europeesk kampioen. It grutste sukses helle er yn 2017, doe't er yn eigen lân wrâldkampioen waard mei de Nederlânske ploech.

Troch in blessuere wie it ôfrûne shorttrackseizoen der ien om gau te ferjitten foar Visser. Hy hie lykwols noch altyd hoop op in plak yn de seleksje foar de Olympyske Spelen foar takom jier. Dêr liket allinne no in streek troch hinne te kinnen.

Friezen

Sân fan de santjin leden yn de nasjonale seleksje binne Fries en behâlde yn it olympyske seizoen wol gewoan harren plak. It giet dan om Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat, Daan Breeuwsma, Jasper Brunsmann, Sven Roes, Suzanne Schulting en Rianne de Vries.