Promovearret Cambuur op sneon nei de earedifyzje? De senario's op in rychje

By winst fan Cambuur moat Almere City winne om de promoasje foar te kommen. Dat is dan wol allinnich in teoretyske kâns, want Almere kin dan allinnich noch op itselde puntetal as Cambuur komme. It doelsaldo fan Cambuur is lykwols sa goed, dat der kuorbalútslaggen delset wurde moatte om Cambuur noch yn te heljen.

As Cambuur lyk spilet, dan moatte we op 'e nij sjen nei de resultaten fan NAC en Almere. As NAC op freedtejûn wint fan Roda is de promoasje fan Cambuur dizze wike noch net wis. By in Bredaas ferlies of in lykspul, is NAC útspile. Dan sjogge we nei de sneon. As Almere City ferliest fan Go Ahead Eagles, promovearje de Ljouwerters. By in Almeers punt of in oerwinning, kin Cambuur sneon noch net promovearje.