Promovearret Cambuur dizze wike nei de earedifyzje? De senario's op in rychje

Senario: Almere ferliest fan Telstar

Yn dit senario hat Cambuur it freed yn eigen hân. As de ploech yn eigen stadion wit te winnen fan Helmond Sport binne de Ljouwerters offisjeel wis fan promoasje nei de earedifyzje.

By in lykspul of ferlies fan Cambuur tsjin Helmond Sport is it ôfhinklik fan konkurrinten NAC Breda en Almere City. NAC spilet freedtejûn tsjin Roda JC. As NAC dy wedstriid wint, dan wurdt it promoasjefeest mei yn elts gefal ien wike útsteld. Mar as NAC net wint, is Cambuur nóch ôfhinklik fan de útwedstriid fan Almere City op sneontejûn tsjin Go Ahead Eagles. Wint Almere City net fan Go Ahead? Dan promovearret Cambuur sûnder sels te spyljen nei de earedifyzje.

Senario: Almere spilet gelyk tsjin Telstar

Yn dit senario kin Cambuur yn elk gefal kommende freedtejûn noch gjin feest fiere, mar soe dat miskien op sneontejûn wol kinne. Mar dan moat Cambuur winne of lykspylje tsjin Helmond Sport. By ferlies krijt Cambuur nije wike freed in nije kâns, dan tsjin Jong AZ.

By winst fan Cambuur moat Almere City winne om de promoasje foar te kommen. Dat is dan wol allinnich in teoretyske kâns, want Almere kin dan allinnich noch op itselde puntetal as Cambuur komme. It doelsaldo fan Cambuur is lykwols sa goed, dat der kuorbalútslaggen delset wurde moatte om Cambuur noch yn te heljen.

As Cambuur lyk spilet, dan moatte we op 'e nij sjen nei de resultaten fan NAC en Almere. As NAC op freedtejûn wint fan Roda is de promoasje fan Cambuur dizze wike noch net wis. By in Bredaas ferlies of in lykspul, is NAC útspile. Dan sjogge we nei de sneon. As Almere City ferliest fan Go Ahead Eagles, promovearje de Ljouwerters. By in Almeers punt of in oerwinning, kin Cambuur sneon noch net promovearje.

Senario: Almere wint fan Telstar

Ek yn dit senario is Cambuur op sneon ôfhinklik fan Almere, mar promoasje yn dit wykein is dan allinnich mooglik by winst fan Cambuur op freedtejûn. Almere City moat op sneontejûn dan ferlieze fan Go Ahead Eagles om Cambuur sûnder te spyljen promovearje te litten.