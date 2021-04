Bemanning Wylde Swan kin swavel fulkaanútbarsting Saint Vincent rûke

It liket wol modder op it dek fan de Wylde Swan. It Fryske tallship is ûnderweis nei Sint Maarten en sylt yn de Kariben. Doe't de fulkaan La Soufrière op it eilân Saint Vincent earder útbarste, waard de bemanning wekker mei in laach jiske op it skip. In pear oeren ferlyn wie der in nije erupsje. Kapitein Marco van der Werf:

"Wy lizze op 30 myl ôfstân fan de fulkaan en kinne de swavel hjir rûke. De fulkaan is trije oeren ferlyn foar de twadde kear útbarst. Dizze kear is it heftiger mei in soad jiske. Der rint in lavastream troch de doarpkes. De jiske komt del as modderrein en dat is spektakulêr, fine de learlingen oan board ek. De lêste útbarsting wie fan de jierren '70 en dêrfoar wie it sawat 100 jier ferlyn."