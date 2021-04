Omrop Fryslân twa kear nominearre foar NL Award-fakprizen

Omrop Fryslân is dit jier twa kear nominearre foar in NL Award. Dat binne de jierlikse fakprizen foar de bêste produksjes fan de regionale omroppen. De Omrop is nominearre yn de kategoary 'bêste audioproduksje' mei it projekt Duizend Dagen oer de tûzen dagen tsjerke-asyl fan in Syrysk-Ortodokse famylje yn De Rottefalle. De oare nominaasje, yn de kategoary 'dokumintêre' is foar De Berchrede fan it flakke lân oer hoe't it libben derút sjen kin nei it coronatiidrek.