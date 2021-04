Strafrjochtlik ûndersyk nei oerboard fallen konteners

Der rint in strafrjochtlik ûndersyk nei it ynsidint mei de konteners dy't ferline wike oerboard sloegen fan it kontenerskip Baltic Tern. Dat hat it iepenbier ministearje bekend makke. It giet om in ûndersyk fan de Maritime Plysje yn gearwurking mei de Inspectie Leefomgeving en Transport. De lieding leit by in offisjier fan justysje. It is in standert proseduere dat by sokke ynsidinten ûndersyk dien wurdt.