Ferduorsumjen fiskerij op de Iselmar hat grutte gefolgen foar fiskerij-eveneminten

It probleem is it tal saneamde 'netnachten' dy't alle fiskerij-eveneminten hawwe, leit Bernard Rekers fan de Visserij Vereniging Warkum út. "In netnacht is in nacht dat wy op in skip ien net brûke. Yn totaal ha wy 500 netnachten ta ús beskikking. Dy netnachten moatte wy ferdiele oer alle eveneminten. No't yn it plan stiet dat dit tal mei 85 prosint omleech moat, wurdt it wol hiel dreech om noch in evenemint te organisearjen."

Gjin begryp yn Den Haach

Yn it plan fan de minister stiet dat se allinnich in útsûndering meitsje wol foar kultuerhistoaryske fiskerij. Mar dy útsûndering jildt net foar de silende fiskerij. En dêr giet it no krekt om by evenemeninten as de Fiskerijdagen of de Strontrace. Rekers: "It grutste probleem is dat Den Haach net hielendal begrypt wat wy dogge. Wy ha al oanbean om lâns te kommen en se út te lizzen hoe't it krekt sit. Mar it begryp foar ús útsûnderingsposysje is der noch altyd net."