Fryske Ballonfeesten útsteld nei 2022

Foarsitter Herman Kleinsmit fynt it spitich dat it bestjoer dizze drege kar meitsje moast. "We laten ons niet zo snel gek maken. Maar met alle onzekerheden die er nog zijn en deelnemers afkomstig uit heel Europa, is het organisatorisch niet mogelijk een volwaardig evenement op de geplande datum voort te zetten. We verplaatsen de 35ste Friese Ballonfeesten daarom naar 20 t/m 24 juli 2022."