Ljouwerter hat slok op en fljocht mei 215 kilometer yn 'e oere oer A7

In 21-jierrige man út Ljouwert is snein syn rydbewiis kwyt rekke nei't er mei 215 kilometer yn 'e oere oer de A7 ried. Nei't de plysje de begjinnende bestjoerder oan 'e kant sette, rûkten se in opfallende alkoholgeur. Ut in test die bliken dat de Ljouwerter mar leafst seis kear it tastiene promilaazje alkohol dronken hie.