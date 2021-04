Hoareka-ûndernimmers teloarsteld oer útstel ferrommings: "Eén grote comedyshow"

Lasker seach de bui al wat hingjen. "We hadden het stiekem wel een beetje verwacht dat de versoepelingen zouden worden uitgesteld. Maar desondanks baal ik als een stekker. Het is de tweede 'leuke' grap van onze vrienden uit Den Haag. Mijn advies: Toon leiderschap en prik een serieuze datum. Dit is één grote comedyshow. Ik weet niet meer wat we moeten geloven tegenwoordig. Ik voel me niet langer serieus genomen. Absoluut niet."

Kessentsjes al besteld

Efkes fierderop yn Snits wie Wieger Wind fan restaurant Onder de Linden hielendal klear foar de iepening fan de terrassen op 21 april. "Toen we twee weken terug het nieuws kregen, zijn we meteen aan de slag gegaan. We hebben de menukaarten laten drukken, zelf bier gebrouwen, kussentjes besteld en nieuw servies gehaald. En dan hoor je op vrijdag die twijfel en dan denk je: het zal toch niet? Eerlijk gezegd geloof ik er niet zo veel meer van dat we 28 april open mogen. Ik denk dat 1 juni een haalbare kaart is."

In helbere datum

Dêr is Lasker it mei iens. "Ik heb liever een haalbare datum dan dat ons iedere keer een worst voor wordt gehouden. Zo'n datum is ontzettend belangrijk. Binnen een dag kunnen we de boel wel klaar zetten, dat is het probleem niet, maar we moeten ook onze bestellingen doen. We moeten weken van tevoren versartikelen bestellen. Het is respectloos dat het kabinet niet naar dat soort details kijkt. Ik hoop dat ze met een datum komen en dat we dan écht gas kunnen geven. Dat we eindelijk weer een beetje geld kunnen verdienen."

Thús op de bank

Ek Wind hopet rap op ynkomsten. Dochs is er skeptysk. "Laten we wel wezen: met alleen het terras open zijn we er ook nog lang niet." Hy baalt krekt as Lasker fan de ûndúdlikens fan it kabinet. "Dat er mensen van mij thuis op de bank zitten terwijl ze zo graag aan de slag willen, dat is mijn grootste frustratie."