'Corona OverbruggingsLening' hat 21 Fryske bedriuwen fan de ûndergong rêden

DecoCoat op It Hearrenfean

As de COL-regeling der net west hie, dan hie it bedriuw DecoCoat fan It Hearrenfean net mear bestien. Dat seit oprjochter en eigener Frans-Theo Niemeijer. Syn bedriuw bestiet sûnt 2016 en hâldt him dwaande mei it dekorearjen en lakken fan fytsframes. It giet it meast om lytse searjes, spesjaal foar klanten makke. It gie goed mei it bedriuw, sa goed dat der ynvestearre wurde moast yn nije masinen en it oanlûken fan nij personiel.

Mar doe kaam de coronakrisis. Yn febrewaris krige Niemeijer te hearren dat frames út Sina wei net levere wurde koene, en der foel ek in foar de omset wichtige klant fuort. Tusken maart en maaie keldere it wurk, wylst der krekt nije minsken oannaam wiene. DecoCoat kaam wol yn oanmerking foar de NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid), mar dat duts mar in part fan de omset en it loste it probleem net op.

Mar de COL-regeling joech soelaas. Niemeijer die yn maaie in oanfraach en sa'n trije wiken letter hie er it jild op de rekken. De salarissen koene betelle wurde en in needsaaklike útwreiding fan de elektrisiteitsfoarsjenning koe realisearre wurde. De rappe reaksje en ôfhanneling wie foar Niemeijer krúsjaal: oars hie syn bedriuw net mear bestien. Op dit stuit giet it wer goed mei it bedriuw. De fytsferkeap sit wer yn de lift en DecoCoat hat gjin lêst mear fan de krisis.