Auto-ûngelokken yn Easterwâlde en Boelensloane

De plysje hat sneintejûn in frou oanhâlden nei't se op de Nanningawei by Easterwâlde mooglik ûnder ynfloed in iensiedich ûngelok feroarsake. De frou rekke fan de dyk en botste tsjin in peal. De auto kaam derby op in sydkant te lizzen. De helptsjinsten rukten manmachtich út, mar de frou kaam mei de skrik frij. Se moast mei nei it plysjeburo foar in blaastest.