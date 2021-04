Oprop en oerlis moat mear fisknetten yn see foarkomme

De foarm fan de stikkene netten dy't fûn wurde, makket dúdlik dat sy stikken út it net helle binne, wêrnei't der in nij stik net fan in rol ôf wer ynset wurdt. It feit dat soks nei reparaasje yn see bedarret, betsjut dat de minsken dy't de reparaasje útfiere der ek wat oan dwaan kinne om foar te kommen dat it guod yn see bedarret.

De netten dy't fûn wurde, binne ek net hiel âld. Yn see kinne der fûgels of seehûnen yn fêstreitsje, mar ek foar de skipfeart kin it gefaarlik wêze as it bygelyks yn de skroef komt. It probleem spilet net allinnich yn ús part fan de Noardsee en de Waadsee; it fiskerij-ôffal bedarret yn de hiele Noardsee, mar ek yn de Noardlike IIssee.

'Green Deal'

Marijke Boonstra fan stichting De Noordzee sjocht by de fiskers dat dy der stadichoan ek mear omtinken foar ha. In goed foarbyld dêrfan is it 'fishing for litter'-projekt. Boonstra besiket troch petearen mei belange-organisaasjes fan de fiskerij úteinlik de fiskers sa fier te krijen dat sy der better omtinke as se in net reparearje. Dat gebeurt ûnder oare yn it ramt fan de saneamde 'Green Deal' foar de fiskerij.