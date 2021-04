Grutte twivels oer needsaak en helberens fan sintrales foar floeiber biogas yn Fryslân

Twivels

It CDA sit mei ferlykbere twivels. Yn in parseberjocht wurde fragen oan it kolleezje fan Deputearre Steaten steld. "De centrale moet draaien op mest en restproducten. Het mestoverschot in Fryslân is klein. En er is een tendens naar meer extensieve landbouw, zodat het mestoverschot niet echt groter lijkt te worden. Waar moet al die mest vandaan komen? Gaan we die van ver halen?"

It CDA sjocht it nut fan 'griene brânstof', foar it fersmoargjende skip- en frachtferkear. Mar de partij makket him soargen oer de transportbewegingen dy't nedich binne om de biomassa oan te fieren. "Het uitgangspunt zou moeten zijn dat een dergelijke centrale thuishoort in de omgeving waar de nodige grondstoffen voorhanden zijn", skriuwt it CDA.