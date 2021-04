Van Bergen moat shirtsje Arjen Robben wer ynleverje: "Hij zit te huilen in de bus!"

Woudenberg begûn dus wer op de bank. Dat is geregeld sa, sûnt Rami Kaib by de seleksje kaam is. "Ik begon prima aan dit seizoen", fynt Woudenberg. "Toen heeft de trainer de keuze gemaakt om mij eruit te halen. Dat is balen. ik ben het er ook niet mee eens. Maar ik houd altijd vertrouwen in mezelf. Dat de trainer me er de laatste tijd steeds inbrengt, is een teken dat ik goed bezig ben."

Supporters helje spilers binnen

Doe't de spilers werom kamen by it Abe Lenstra stadion, stie in grutte groep supporters op se te wachtsjen. De spilers waarden ûnthelle mei in protte gesang en fjoerwurk. Dêrby waarden de coronamaatregels net altyd like serieus naam.