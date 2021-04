Fryske skoalbern wurde wekker op sylskip ûnder jiske fan fulkaan

Oan board fan de Wylde Swan sitte sa'n 30 learlingen dy't it silend ûnderwiisprogramma Masterskip folgje. Al sûnt jannewaris leit it skip foar anker foar de eilannegroep dy't mei-inoar it lân Saint Vincent en de Grenadines foarmje. De fulkaan barste in pear tsientallen myl fierderop út.

De skoalbern kinne no nei alle gedachten net mear werom nei it grutste eilân, Saint Vincent. De planning wie om dêr begjin dizze wike oan te kommen foar bygelyks in PCR-test en apparatuer foar de masinekeamer. Dat leit allegear yn de haadstêd Kingstown.

"Van de andere schepen begrijpen we dat naar Kingstown zeilen eventueel niet meer mogelijk is", seit direkteur Christophe Meijer fan de Wylde Swan. Hy sit yn Fryslân, mar hat in soad kontakt mei kapitein Marco van der Werf. "We proberen nu om de onderdelen met boottaxi naar ons vervoerd te krijgen. We hebben die spullen echt hard nodig! Door de noordoost-passaatwind wordt de aswolk naar de het zuidwesten geblazen. Dat is precies de plek waar wij straks langs moeten om met de scholieren terug te zeilen naar Sint Maarten."

Planning op losse skroeven

De bedoeling is dat de learlingen op 24 april op it fleantúch stappe werom nei Nederlân. Foar dy tiid moatte se wol negatyf op corona teste. Dat soene se dwaan yn Kingstown, mar dat kin troch de fulkaanútbarsting net. Se sykje no út hoe't se dat oplosse kinne.