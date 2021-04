Burgumer ûndernimmer slachtoffer fan fraude mei coronastipe: "Lilk dat it sa maklik kin"

As dúdlik wurdt dat der wat misgiet, wurdt de legitime eigener fan it bedriuw dêrop oansprutsen troch de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dat oerkaam dus ek ûndernimmer Veenstra.

Befeiliging op it leechste nivo

De dieder hat op namme fan Veenstra syn bedriuw in saneamde e-Herkenning oanfrege; in soarte fan DigiD foar bedriuwen. De befeiliging dêrfan troch de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stie foar it oanfreegjen fan de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) op it leechste nivo ynsteld. De kontrôle op de gegevens yn de oanfraach foldie ek net. Want ôfsjoen fan de Keamer fan Keaphannel-gegevens doogde der neat fan alle oare ynformaasje.

De befeiliging wurdt no wol stranger, sa hat it RVO dúdlik makke tsjinoer RTL. It stekt Veenstra wol dat hy yn earste oanset as fraudeur betitele waard, wylst hy slachtoffer is. It hat him in soad tiid, ynset en nachtrêst koste om dúdlik te meitsjen dat der hiel wat oars oan 'e hân wie.