Tredde fan fiif konteners Baltic Tern burgen

Dizze tredde kontener wie al sonken en is troch de bemanning fan de Friendship oan dek takele. De kontener wie sawat leech, omdat er yn twa stikken brutsen is. Yn de kontener ha houten pallets sitten. Wat der fan de kontener oer wie is sneontenacht nei de haven fan Skylge brocht.

'Gjin bakoalje en aseton yn it wetter'

De kontener mei aseton dy't freed al fûn wie mar op see net burgen wurde koe, is sneon troch in sleepboat nei de Eemshaven sleept. Dêr wie earder ek al de kontener mei brûkte bakoalje hinne brocht. Rykswettersteat is bliid dat fan beide stoffen sa't it no liket neat yn it wetter bedarre is.

Trije fan de fiif oerboard sleine konteners binne no terjochte. Yn de twa dy't noch yn it wetter lizze, sitte neffens Rykswettersteat rollen papierfezel. Moandei wurdt fierder socht.