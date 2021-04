HEA! In boatreis nei Eanjum

Hy is al efkes ûnderweis mei syn boatsje, Nigel Koolhoven út Den Haag. In pear moannen lyn is hy oerstutsen nei Makkum en no is hy ûnderweis nei Eanjum. Dêr sil hy de heit fan in freondinne helpe dy't beheind rekke is. Nei de simmer is it doel dan om nei de seefeartskoalle te gean. Want úteinlik wol Nigel graach kapitein wurde.