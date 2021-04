Auto ferskate kearen oer de kop op A32 by It Hearrenfean

It ûngelok barde by de ôfrit It Hearrenfean-Súd, nei't de bestjoerder yn de berm bedarre wie. Dêrnei sloech de auto ferskate kearen oer de kop.

Twa ambulânses binne teplak kaam om help te ferlienen. De bestjoerder is mei ien fan de ambulânsen nei it sikehûs brocht. Hoe't de bestjoerder deroan ta is, is net bekend. De oprit nei de A32 wie in skoftke ticht.