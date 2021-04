Nyck de Vries falt yn slotronde út en pakt wer gjin punten

Sneon net oan de finish

It wie de twadde wedstriid fan dit wykein yn Rome. In dei earder helle De Vries de finish net, nei't syn auto skea oprûn by in crash fan syn ploechgenoat Stoffel Vandoorne. Earder dit seizoen pakte De Vries de oerwinning yn de iepeningsrace. Trochdat De Vries no twa wedstriden op rige net yn de punten einige is, sakket er fuort út de top fan it klassemint. Hy stiet no fiifde, mei 32 punten.

Oer twa wiken binne de fiifde en sechsde race fan it seizoen. Dan is de Formule E yn Valencia.